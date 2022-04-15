Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України росіяни почали масово знімати валюту з депозитів.

Про це повідомляє ЦБ країни-окупанта.

У березні 2022 року росіяни зняли з валютних рахунків $9,8 млрд, відтік триває другий місяць поспіль.

При цьому, найбільший відтік валюти за рахунками та депозитами спостерігався в першу декаду місяця. Він припинився в останній тиждень березня.

На динаміку валютних залишків вплинуло введення обмежень з боку російського Центробанку.

Окупант і його банківські обмеження:

9 березня російський регулятор на півроку заборонив кредитним організаціям видавати клієнтам-фізособам на руки будь-яку іноземну валюту крім доларів і ввів ліміт на зняття коштів - $10 000 в еквіваленті.

Забрати валюту могли тільки ті клієнти, які відкрили рахунок або строковий вклад до 9 березня. При цьому, нові вклади або кошти понад ліміт можна зняти тільки в рублях.

З 11 квітня ЦБ дозволив банкам видавати в межах лімітів євро, а з 18 квітня клієнти зможуть купувати готівкову валюту у відділеннях.

Війна проти України: