На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України росіяни почали масово знімати валюту з депозитів.
Про це повідомляє ЦБ країни-окупанта.
У березні 2022 року росіяни зняли з валютних рахунків $9,8 млрд, відтік триває другий місяць поспіль.
При цьому, найбільший відтік валюти за рахунками та депозитами спостерігався в першу декаду місяця. Він припинився в останній тиждень березня.
На динаміку валютних залишків вплинуло введення обмежень з боку російського Центробанку.
Окупант і його банківські обмеження:
9 березня російський регулятор на півроку заборонив кредитним організаціям видавати клієнтам-фізособам на руки будь-яку іноземну валюту крім доларів і ввів ліміт на зняття коштів - $10 000 в еквіваленті.
Забрати валюту могли тільки ті клієнти, які відкрили рахунок або строковий вклад до 9 березня. При цьому, нові вклади або кошти понад ліміт можна зняти тільки в рублях.
З 11 квітня ЦБ дозволив банкам видавати в межах лімітів євро, а з 18 квітня клієнти зможуть купувати готівкову валюту у відділеннях.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.
- 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.
- Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.
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