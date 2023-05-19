"Яндекс" зареєстрований в Нідерландах, які влада РФ вважає "недружньою" країною.

Нідерландська компанія Yandex NV отримала пропозицію від російських мільярдерів Володимира Потаніна та Вагіта Алекперова щодо покупки контрольного пакету акцій домінуючої в Росії пошукової системи "Яндекс".

Як повідомляє Bloomberg, заявки спрямовані на отримання як мінімум 51% акцій російського бізнесу "Яндекса", який оцінюють приблизно в 560-600 мільярдів рублів (від 7 до 7,5 мільярдів доларів).

Примітно, що "Яндекс" зареєстрований в Нідерландах, які російська влада вважає "недружньою" країною.

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Як йдеться в матеріалі, після вторгнення Росії в Україну "Яндекс" опинився під сильним тиском як в РФ, так і за кордоном. Зараз Yandex NV прагне позбутися свого російського бізнесу.

За словами джерел, Кремлю необхідно буде затвердити остаточну групу покупців, тому рішення Ради директорів буде розглядатися як рекомендація.

За словами джерел, пропозиція Потаніна об'єднує групу інвесторів, до якої входять колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович і російський державний банк ВТБ. За їх словами, до цієї заявки може також приєднатися мільярдер Олексій Мордашов, а сталеливарний мільярдер Віктор Рашніков окремо висловив інтерес до невеликого пакету.

Інтерес до "Яндексу" виник, коли союзники України прагнули ізолювати російські гроші. Потанін перебуває під санкціями Великобританії та США, тоді як Абрамович перебуває під санкціями ЄС та Великобританії, а Алекперов став мішенню у Великобританії.

Війна в Україні та "Яндекс"

У листопаді 2022 року повідомлялося про те, що росіяни видаляють з "Яндекс-Карти" будинки, які зносять в окупованому Маріуполі.

30 грудня 2022 року співзасновник і колишній генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож повідомив про свій вихід з компанії. Волож потрапив під європейські санкції на початку червня 2022 року. Незабаром після цього співзасновник компанії залишив раду директорів і пост генерального директора групи компаній "Яндекса", а також керівні посади в міжнародних дочірніх структурах групи.

30 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що витік з "Яндекс" показав, як пошуковик захищає "бункерного діда". Пошуковик відбирав контент, пов'язаний з Путіним, використовуючи алгоритми для цензури дитячого порно.

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