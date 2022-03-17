До відповідальності передбачається притягувати і тих, хто допомагає переміщати та переховувати активи.

Сполучені Штати Америки оголосили про початок роботи спеціальної групи, яка займатиметься пошуком та арештом активів російських еліт та олігархів, а також використовуваних ними підставних осіб.

Як повідомляє "Голос Америки", у ній візьмуть участь США, Великобританія, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Єврокомісія.

Від кожної з цих країн до складу групи увійдуть представники міністерства фінансів, міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ.

Мінфін США вже надав учасникам групи список із 50 осіб, пошук активів яких є пріоритетним для США. З цього списку оприлюднено прізвища 28 осіб, які перебувають під санкціями кількох країн, включно із США.

Члени групи обговорили питання про ефективне застосування санкцій щодо Росії, а також про допомогу третім країнам у виявленні та заморожуванні активів, що перебувають у межах їхньої юрисдикції.

Окремо було обговорено питання притягнення до відповідальності фізичних осіб та компанії, які допомагають переміщати та ховати активи олігархів, які потрапили під санкції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно фінансова поліція Італії заарештувала віллу російського олігарха Петра Авена вартістю понад 4 мільйони євро.