Україна має незакриту 'діру' в бюджеті 2026 року: від цих грошей залежить війна, - прем’єр

Дефіцит оборонних потреб на цей рік становить 27 млрд доларів.

Україні необхідно залучити 20 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, щоб закрити частину потреб бюджету до кінця 2026 року. Від отримання цих коштів, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєнь для продовження активних бойових дій, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, загальна потреба України у фінансуванні війни у 2026 році становить 155 млрд доларів. Дефіцит оборонних потреб на цей рік становить 27 млрд доларів.

"Із цих 27 млрд дол. близько 7 млрд дол. уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта 20 млрд дол. – предмет переговорів із партнерами", - сказав Корецький.

Відео дня

Він наголосив, що від залучення цих коштів залежить спроможність України продовжувати активні бойові дії, зокрема й у першому кварталі 2027 року. Йдеться, серед іншого, про оплату виробництва озброєнь, особливо далекобійної зброї, яка дає змогу завдавати удари по військових об’єктах Росії.

За його словами, ще 29,5 мільярдів доларів Україна ризикує недоотримати від міжнародних партнерів у разі неприйняття необхідних законів та рішень передбачених попередніми домовленостями.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд зараз працює у максимально швидкому режимі, щоб до 15 жовтня виконати всі свої зобов’язання. Йдеться про постанови та різноманітні урядові рішення. Це дозволить забезпечити певну частину необхідного фінансування. Для решти необхідне ухвалення законів Верховною Радою.

"Необхідно прийняти все – і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо. Це необхідно зробити якнайшвидше", - наголосив очільник уряду.

За словами Корецького, уряд також працює з Верховною Радою, щоб 12 жовтня зробити сесійним днем і проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання міжнародного фінансування.

Він додав, що видатки бюджету прив’язані до конкретних строків: зарплати потрібно виплачувати щомісяця, відповідно, і доходи мають надходити вчасно. Тому уряд передав народним депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб Україна встигла отримати необхідні кошти.

Дефіцит бюджету України - останні новини

Агентство Bloomberg писало, що попередні оцінки Міжнародного валютного фонду свідчать про загрозу України зіткнутися з дефіцитом фінансування обсягом до 54 мільярдів доларів до 2029 року.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Україні загрожує масштабне скорочення видатків через затримку західної допомоги. За його словами, Україні доведеться суттєво скоротити видатки чинного бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярних заходів, необхідних для отримання мільярдів доларів західної допомоги до початку зими.

1 вересня Корецький заявив про запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Кабмін таким чином мав на меті заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил Оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: