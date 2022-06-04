Необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може постачати та використовувати у своїй промисловості.

ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський у інтерв'ю PAP, передає "Слово і Діло".

"Санкції мають бути ще жорсткішими – у контексті того газу, який Росія ще може продати, у контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про Газпромбанк і використовується Росією у своїй промисловості", - заявив він.

Також необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може постачати та використовувати у своїй промисловості.

Яблонський наголосив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу офіційно затвердила шостий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи введено проти 18 компаній та 65 осіб, які так чи інакше причетні до російської агресії проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: