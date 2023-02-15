У Мінцифри заявили, що готові до співпраці з іншими іноземними каналами.

Всесвітньо відомий канал CNN International тепер можна дивитися в "Дія.ТV", а в Мінцифри готові до співпраці з іншими іноземними каналами.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, у "Дії" з'явиться ще більше англомовних продуктів.

"Давно мріяли додати в "Дія.ТV" саме цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей. Більше ніякого пошуку стрімінгових сервісів, платформ, сайтів. Просто відкриваєте додаток, робите кілька кліків і дізнаєтеся останні світові новини", - зазначив Федоров.

Відео дня

"Дія" та інші країни

Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на початок лютого "Дію" встановили 18,6 млн українців.

19 січня 2023 року стало відомо, що Естонія запускає свій додаток "mRiik" на базі української "Дії".

20 січня стало відомо про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) посилює цифрову підтримку України та підтримає розвиток "Дії" в інших країнах світу. Понад 10 країн активно вивчають і планують запозичити досвід українського додатку.

USAID планує виділити 650 тисяч доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного додатку "Дія" на інші країни. Крім того, USAID активно розробляє новий великий проект підтримки цифровізації України.

Війна в Україні та Додатки

7 березня 2022 року у додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта найближчих працюючих магазинів столиця.

8 березня 2022 року у додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта автоматів з безкоштовною питною водою і бюветами.

4 січня 2023 року в додатку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Держреєстру речових прав.

6 січня на порталі "Дія" додали один з найпопулярніших документів для підприємців - виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

17 січня стало відомо, що українці зможуть дізнаватися, який державний орган запитував їхні персональні дані.

24 січня на порталі "Дія" запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

2 лютого 2023 року кияни отримали можливість забирати автомобілі зі штрафмайданчика завдяки інтеграції додатків "Київ Цифровий" і "Дія".

Вас також можуть зацікавити новини: