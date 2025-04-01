Загальна фінансова допомога в межах програми Ukraine Facility досягла 19,6 млрд євро.

Європейська комісія перерахувала нашій країні чергові 3,5 млрд євро траншу в межах Ukraine Facility. Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.

"‎Ці кошти допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність. Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС"‎, – написав він на своїй сторінці.

Прем’єр-міністр додав, що загальна фінансова допомога нашій країні в межах програми Ukraine Facility становить 19,6 млрд євро.

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Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки для України від ЄС на 50 мільярдів євро. Вона розрахована на 2024-2027 роки. Кошти хочуть спрямовати на фінансування державного бюджету та стимулювання інвестицій.

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За словами міністра фінансів України Сергія Марченко, Європейський Союз виділив Україні більше 135 млрд євро допомоги. Він додав, що ЄС – найбільший контриб'ютор бюджетної підтримки нашої країни.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала близько 400 млн доларів чергового траншу від МВФ. Таким чином, загальна підтримка з боку Міжнародного валютного фонду в межах програми Extended Fund Facility досягла понад 10 млрд доларів.

Також стало відомо, що наша країна залучила 100 млн євро від БРРЄ (Банк розвитку Ради Європи). Ця допомога стала частиною проєкту НОME. Кошти планують направити на виплати компенсацій власникам житла, знищеного РФ.

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