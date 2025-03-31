Денис Шмигаль зазначив, що загальна підтримка МВФ в межах програми EFF досягла понад 10 млрд доларів.

До державного бюджету України надійшли близько 400 мільйонів доларів чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це кошти, які Україна отримала після успішного сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

"Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів. Дякуємо Фонду за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни", - зазначив прем'єр-міністр.

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У березні стало відомо, що МВФ погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом. На ситуацію впливають несприятливі чинники, пов'язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У грудні 2024 року до державного бюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF). За даними Міністерства фінансів, на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 мільярда доларів.

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