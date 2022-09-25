Країни G7 все ще працюють над цим аспектом.

У восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, швидше за все, не включать обмеження цін на нафту. Його механізм все ще розробляється країнами "великої сімки".

Такою інформацією поділився кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк на особистому акаунті в Twitter.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", — повідомив Йозвяк.

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Кореспондент також зазначив галузі, яких торкнуться санкції. Список включає хімікати, машини та сталеливарну промисловість. Окремі обмеження будуть введені проти осіб, які причетні до організації та проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованій території.

Восьмий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися підготувати нові обмеження, що стосуються РФ. Це сталося після оголошення президентом країни-агресора Володимиром Путіним "часткової" мобілізації.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель повідомив, що восьмий пакет санкцій "буде націлений на більш релевантні сектори російської економіки і продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні".

За даними видання Bloomberg, серед обмежень розглядається відключення від платіжної системи SWIFT останнього російського банку — "Газпромбанку". За такий крок виступають Польща, Ірландія та балтійські країни.

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