Йдеться про Газпромбанк, через який проводяться розрахунки за газ - саме він може стати першим кандидатом на вилучення зі SWIFT у восьмому пакеті санкцій ЄС.

У Євросоюзі розглядають нове посилення фінансових санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих з ситуацією, останній великий державний банк РФ можуть відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT, що зберігає до неї доступ.

Йдеться про Газпромбанк, через який проводяться розрахунки за газ - саме він може стати першим кандидатом на відлучення від SWIFT у восьмому пакеті санкцій ЄС.

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Піти на такий крок пропонують країни Балтії, Ірландія та Польща. Вони також пропонують включити до восьмого пакета санкцій:

заборону на купівлю в Росії СПГ,

обмежити співпрацю в атомній енергетиці,

підвести під санкції послуги зі страхування поставок доларових банкнот (самі поставки заборонені з початку березня 2022 року);

розширити заборону на вхід в європейські порти для російських суден і нові санкції щодо пропагандистських ЗМІ.

Крім того, Євросоюз розглядає посилення технологічних санкцій, заборону на поставки програмного забезпечення і засобів кібербезпеки, повне ембарго на російські алмази і сталь, а також обмеження на ринку нерухомості. Під заборону можуть потрапити угоди з компаніями і громадянами РФ, які не є резидентами однієї з країн Євросоюзу.

Очікується, що глави МЗС країн ЄС розглянуть восьмий пакет на зустрічі в Празі 6-7 жовтня.

Зазначимо, як писав УНІАН, Польща і країни Балтії активно просувають посилення санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на рішення Володимира Путіна провести часткову мобілізацію і його погрози ядерною війною.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити поставки зброї в Україну. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін наказав почати часткову мобілізацію.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії українських територій і загрозу використання ядерної зброї, свідчить про паніку і розпач в Кремлі.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі з депутатами своєї партії заявив, що санкції нібито завдали шкоди європейській економіці більше, ніж російській. За його словами, скасування санкцій приборкає інфляцію і зменшить ризик рецесії. Тому він закликав своїх однопартійців зробити "все можливе, щоб Європа відкликала санкції не пізніше кінця року".

Мобілізація в Росії і ядерний шантаж Путіна

21 вересня у своєму виступі президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. У Міноборони РФ заявили, що будуть відправляти на війну в Україні насамперед громадян, які мають бойовий досвід. За словами Шойгу, вони планують призвати до 300 тисяч осіб.

У промові, присвяченій оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін пригрозив світу застосуванням ядерної зброї: "Щодо Росії ведеться ядерний шантаж... Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза Вітрів може розвернутися і в їхній бік".

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