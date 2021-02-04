Завдання нових керівників підрозділів ДФС – підготувати документи для передачі у Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник на своїй сторінці у Facebook, коментуючи призначення трьох керівників ключових управлінь.

Головне слідче управління очолив Ігор Пахолоко. Начальником Головного управління боротьби з фінансовими злочинами призначено Володимира Ткаченко, а начальником Головного управління внутрішньої безпеки – Віталія Ясінського.

На думку Мельника, призначення ключових керівників наразі є вкрай важливими, адже саме цим людям доведеться у досить стислі строки підготувати всі матеріали кримінальних проваджень які, відповідно до закону, підслідні Бюро економічної безпеки України, для передачі в зазначений орган чи прокуратуру.

«На практиці це понад 2 100 кримінальних проваджень станом на сьогодні та тисячі ОРС», – зазначив керівник ДФС.

Що стосується оперативно-розшукових справ, то відповідно до положень Закону «Про Бюро економічної безпеки України», вони мають бути реалізовані шляхом початку досудового розслідування або їх закриття протягом трьох місяців з дня набрання чинності згадуваного нормативно-правового акту.

«Я переконаний, що ми консолідуємо всі свої зусилля та підготуємо згадувані матеріали та наші напрацювання на найвищому професійному рівні. Адже ДФС України має не лише позитивний досвід боротьби з економічною злочинністю та певні здобутки в цій сфері, а і концептуальне бачення нових моделей та алгоритмів роботи, які, на мій погляд, було б варто запровадити і в роботі Бюро», – резюмував Мельник.

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Автор: УНІАН