З початку року завдяки OnlyFans у держбюджет надійшло майже 23 млн гривень.

З початку 2023 року з сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 620 тис. доларів через "податок на Google".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши, що це повністю знімає питання щодо доцільності декриміналізації порнографії.

"OnlyFans у 2023 сплатив в бюджет України 620 тисяч доларів у вигляді "податку на Гугл"… Ще питання, чи треба декріміналізовувати порнографію, будуть?", - написав він.

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OnlyFans та "податок на Google"

Сервіс OnlyFans – це платформа з Великобританії, яка переважно використовується творцями контенту для дорослих. Вона дозволяє підписникам отримувати контент від творців за щомісячний членський внесок.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про "податок на Google", який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Станом на 24 травня 2022 року держбюджет України поповнився 9 мільйонами гривень завдяки OnlyFans.

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