Основна сума заборгованості припадає на промисловість - майже 76%.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в лютому 2021 року зросла на 8,1% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 березня 2021 року склала 3,21 млрд грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожВ Україні зросла середня зарплата: в яких регіонах платити найбільше

При цьому основна частка заборгованості припадає на промисловість (75,8%), професійну, наукову і технічну діяльність (8,1%). Більш ніж половина боргу накопичена в Донецькій (22,3%), Харківській (14,7%) областях та місті Києві (13,6%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 березня 2021 р. склала 165,8 млн грн.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький