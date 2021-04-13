Прогнози для російської економіки були непоганими, але геополітична загроза їх перекреслила.

Російський рубль сильно постраждав від збільшення геополітичної напруги на тлі того, як Москва стягує війська до кордону України. Також зростає перспектива того, що США запровадять нові санкції проти Росії. І це нервує інвесторів.

Про це пише Financial Times, додаючи, що російська валюта впала на 5% за останній місяць. Таким чином, її вартість відносно долара опустилася до найнижчого рівня за 5 місяців - 77 рублів за один долар США. Падіння рубля було найбільшим серед всіх валют країн, що розвиваються. Гірше справи були лише в турецької ліри.

Читайте такожWP: Вторгнення в Україну не дасть Путіну високий рейтинг, як 7 років томуАналітики сподівалися, що рубль відскочить назад після падіння на 16% минулого року через пандемію COVID-19, а також пов'язаний з нею обвал цін на нафту. Минулого тижня міністерство економіки Росії оновило прогноз економічного зростання до 3,8%, а російські компанії поспішили скористатися бумом цінних паперів, намагаючись продати свої акції. Але рубль вказав на макроекономічну уразливість Москви до напружених відносин з Заходом.

"Геополітика - це те, що зараз рухає ринок валют зараз. Є багато занепокоєнь появою більш жорстких санкції США, для яких було більш ніж достатньо тригерів ще до того, як ситуація на східному кордоні України почала погіршуватися", - сказала економіст Renaissance Capital Софія Донець.

Головний стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш погодився з цим.

Читайте такожSüddeutsche: Україна слабка, але не беззахисна"Абсолютно зрозуміло, що просто зараз занепокоєння через геополітику - це те, що впливає на рубль", - сказав він.

Негативні настрої також вдарили по російським суверенним бондам, які, цілком можливо, можуть стати ціллю для санкції США. Останні ж Вашингтон може запровадити у відповідь на хакерські атаки SolarWinds, втручання Москви в американські вибори в 2020 році, а також за отруєння й ув'язнення Олексія Навального.

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Переклад: Лесь Димань