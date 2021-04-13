Російський рубль сильно постраждав від збільшення геополітичної напруги на тлі того, як Москва стягує війська до кордону України. Також зростає перспектива того, що США запровадять нові санкції проти Росії. І це нервує інвесторів.
Про це пише Financial Times, додаючи, що російська валюта впала на 5% за останній місяць. Таким чином, її вартість відносно долара опустилася до найнижчого рівня за 5 місяців - 77 рублів за один долар США. Падіння рубля було найбільшим серед всіх валют країн, що розвиваються. Гірше справи були лише в турецької ліри.
Читайте такожWP: Вторгнення в Україну не дасть Путіну високий рейтинг, як 7 років томуАналітики сподівалися, що рубль відскочить назад після падіння на 16% минулого року через пандемію COVID-19, а також пов'язаний з нею обвал цін на нафту. Минулого тижня міністерство економіки Росії оновило прогноз економічного зростання до 3,8%, а російські компанії поспішили скористатися бумом цінних паперів, намагаючись продати свої акції. Але рубль вказав на макроекономічну уразливість Москви до напружених відносин з Заходом.
"Геополітика - це те, що зараз рухає ринок валют зараз. Є багато занепокоєнь появою більш жорстких санкції США, для яких було більш ніж достатньо тригерів ще до того, як ситуація на східному кордоні України почала погіршуватися", - сказала економіст Renaissance Capital Софія Донець.
Головний стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш погодився з цим.
Читайте такожSüddeutsche: Україна слабка, але не беззахисна"Абсолютно зрозуміло, що просто зараз занепокоєння через геополітику - це те, що впливає на рубль", - сказав він.
Негативні настрої також вдарили по російським суверенним бондам, які, цілком можливо, можуть стати ціллю для санкції США. Останні ж Вашингтон може запровадити у відповідь на хакерські атаки SolarWinds, втручання Москви в американські вибори в 2020 році, а також за отруєння й ув'язнення Олексія Навального.
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