Буде визнано кримінальним злочином свідоме володіння доходами, отриманими від "корупційних операцій" з російським урядом.

Сполучені Штати можуть конфіскувати активи російських олігархів для фінансування допомоги Україні.

Як повідомляє Reuters, про це заявив лідер Демократичної партії в Сенаті США Чак Шумер.

"Україна потребує всієї допомоги, яку вона може отримати, і в той же час нам потрібні всі активи, які ми можемо об’єднати, щоб надати Україні необхідну допомогу", – сказав Шумер.

Він сказав, що Конгрес працюватиме на прохання адміністрації Байдена щодо додаткових джерел фінансування пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів.

Зокрема, планується дозволити Сполученим Штатам конфіскувати активи російських олігархів і надсилати гроші від їх продажу безпосередньо в Україну.

Як зазначив Шумер, буде спрощено процес конфіскації майна, що належить олігархам, у Сполучених Штатах, шляхом дозволу на прискорення розгляду справ у федеральному суді.

За його словами, також буде визнано кримінальним злочином свідоме володіння доходами, отриманими від "корупційних операцій" з російським урядом.

"Настав час для російських олігархів, які потрапили під санкції, понести відповідальність за отримані ними неправомірним шляхом багатства", - сказав Шумер.

Як повідомляв УНІАН, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити законопроект про виділення додаткових 33 мільярдів доларів на підтримку України.

Фінансування буде використано для надання Україні зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги, а також прямої економічної та гуманітарної допомоги.