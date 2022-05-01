Виручені від продажу цих активів кошти спікер пропонує скеровувати на розвиток РФ.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін виступив з ініціативою конфіскувати активи бізнесменів із "недружніх країн".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

У такий спосіб він пропонує відповісти на ухвалений Палатою представників США законопроєкт, що нібито "дозволяє передачу Україні заморожених активів російських компаній та громадян".

"Правильно щодо бізнесу, що знаходиться на території Російської Федерації, власники якого з недружніх країн, де приймаються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфісковувати ці активи", - каже Володін.

Виручені від продажу цих активів кошти спікер пропонує скеровувати на розвиток РФ.

Насправді ж законопроєкт, про який пише спікер Держдуми, передбачає не передачу заморожених активів Україні безпосередньо, а їхній продаж та подальше використання на потреби України, зокрема, військові.

Раніше перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак пропонував націоналізувати виробництва іноземних компаній, які оголосили про вихід з російського ринку. Після цього депутати "Єдиної Росії" внесли до Держдуми законопроект, який передбачає перехід таких іноземних компаній під зовнішнє управління.

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