У США запропонували закуповувати зброю для України коштом російських активів

Сенатори наголосили, що США мають зробити свій внесок у підтримку України.

У США двопартійна група з шести сенаторів подала законопроєкт SABER, який має на меті розширити дозволене використання конфіскованих російських активів. Зокрема, пропонується купувати на них зброю для України. Про це повідомляється на сайті сенатора Тіма Кейна.

"Рішучість і стійкість українців у захисті своєї батьківщини від російських військ заслуговують на високу оцінку, і міжнародна спільнота має й надалі робити все можливе, щоб забезпечити Україну всім необхідним для досягнення успіху на полі бою та відновлення країни. Саме тому я приєднуюся до своїх колег і подаю цей двопартійний законопроєкт, який дозволить використовувати суверенні активи Росії для закупівлі оборонної продукції, необхідної для підтримки України в боротьбі проти Росії", – заявив Кейн.

Законопроєкт SABER покликаний дозволити використовувати заморожені активи Центрального банку РФ не лише на відновлення, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди, а й на закупівлю військового обладнання. Ініціативу підтримали демократи Тім Кейн, Кріс Кунс і Шелдон Вайтхаус, а також республіканці Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Граслі.

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"Закон REPO заклав важливу основу для конфіскації та перенаправлення мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти українському народу захистити свій суверенітет після неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Розширивши передбачені законом можливості використання коштів для поповнення арсеналу України, цей законопроєкт стане ще одним кроком у допомозі нашому союзнику в захисті від російської агресії та змусить Путіна оплатити витрати на озброєння України", – зазначив Корнін.

Кунс додав, що зараз Україна перебуває на передовій боротьби за свободу в Європі, захищаючи решту світу від неспровокованої агресії. Він підкреслив, що українська армія мужньо бореться в неймовірно складних умовах, і США повинні забезпечити її необхідними засобами та ресурсами.

Республіканець Грасслі заявив, що США повинні зробити свій внесок у підтримку України. Більше того, він зазначив, що цей законопроєкт дозволить допомогти українським військам без витрат з боку американських платників податків.

Удар по Лаврі вплинув на ставлення США до України

Раніше Politico повідомляло, що президент України Володимир Зеленський під час саміту лідерів G7 приніс знімки палаючого Успенського собору в Києві та показав їх президенту США Дональду Трампу. У виданні підкреслили, що це стало вирішальним моментом зустрічі.

Відразу троє представників G7 повідомили виданню, що фотографії палаючих золотих куполів та пошкоджень Лаври, завданих росіянами, "помітно схвилювали" президента США. Співрозмовники видання назвали це "останнім поштовхом", який змусив Трампа рішуче підтримати Україну у спільній декларації.

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