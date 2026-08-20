Англійська у дитсадках стане обов'язковою з вересня: у МОН пояснили, як це працюватиме

Понад 75% садочків вже готові надавати послугу з вивчення цієї мови.

Англійська мова у дитячих садках України з вересня стане обов'язковою для дітей віком 5-6 років. Про це під час брифінгу розповіла Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти, повідомляє "РБК-Україна".

За її словами, трохи більше ніж 75% закладів дошкільної освіти вже готові до запровадження англійської мови. Частина вихователів уже має відповідні дипломи та зможе проводити заняття самостійно.

Крім того, закон дозволяє залучати до викладання англійської приватні школи, фізичних осіб-підприємців, а також вчителів англійської мови із закладів загальної середньої освіти.

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Водночас, якщо у громаді немає необхідних педагогів, то заняття можуть проводити дистанційно. У такому разі вихователь залишається з дітьми в групі, а викладач англійської підключається онлайн.

"Однак наголошу, що завдання дошкільної освіти полягає не в тому, щоб дитина вільно володіла англійською. Першочергова мета - зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі", - пояснила представниця міністерства.

Місця у дитсадках Києва

Як повідомляв УНІАН, на Порталі послуг Києва батьки зможуть бачити чергу до дитсадків. Зокрема, це дозволяє дізнатися, скільки заяв уже подано до кожного дитячого садка, у які групи та скільки там є вільних місць.

Раніше ж батьки могли бачити лише своє місце в черзі до обраного закладу. Тобто не було повного уявлення про перспективи зарахування, оскільки групи в дитсадках комплектують окремо залежно від віку дітей - ясельні, молодші, середні та старші.

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