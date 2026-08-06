Корецький анонсував збільшення заробітної плати педагогів з 1 вересня

За словами прем'єр-міністра, підвищення становитиме 20%.

З 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Telegram за результатами засідання уряду в четвер, 6 серпня.

Також прем'єр України повідомив, що вдвічі зростуть розміри студентських стипендій. Окрім цього, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - зазначив Корецький.

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Він додав, що пріоритетом №1 є безпека учнів та педагогів, тому буде продовжено будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами.

Очільник Кабміну зазначив, що попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.

Зарплати в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Міністерства фінансів України, середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тисячі гривень. Примітно, що це на 7 тисяч більше ніж в аналогічному періоді минулого року. У Мінфіні наголошують, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань тощо. Тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Також ми писали, що результати дослідження компанії GRC.UA свідчать про те, що доходи українців суттєво знизилися від початку війни. Якщо влітку 2022 року тих, кому щомісяця не вистачало грошей до зарплати було 36%, то зараз постійну нестачу грошей відчувають 73% українців. Примітно, що лише 3% громадян ніколи або практично ніколи не стикаються з фінансовими труднощами. Хоча більшість українських компаній декларує прагнення утримати зарплати своїх співробітників на конкурентному рівні, загальним трендом останнього року стало не підвищення, а заморожування рівня оплати. Більше того, скорочення зарплати зазнали 15% українців.

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