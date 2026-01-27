Свириденко повідомила про суттєве підвищення зарплат вчителям: коли отримають гроші

Наступний етап зростання зарплат для всіх категорій педагогів очікується з вересня цього року.

З січня 2026 року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. Таким чином вже цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені виплати.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, разом з тим цього року збережуться додаткові доплати - 2000 гривень для всіх вчителів і 4000 гривень для вчителів прифронтових громад.

"Це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап - додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

У грудні 2025 року повідомлялося, що уряд поетапно підвищує рівень оплати праці у сфері освіти. Загалом протягом 2026 року заробітну плату педагогам буде збільшено на 50%.

Раніше народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомляв, що в Україні мінімальний оклад для вчителів у 2026 році становитиме 21 тисячу гривень. Він тоді зазначив, що педагоги досі отримують одні з найнижчих зарплат в країні.

