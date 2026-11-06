Нацбанк спрогнозував, як зростатимуть зарплати українців у найближчі роки

Попит бізнесу на працівників послабився передусім у містах, які найбільше постраждали від російських обстрілів.

Заробітні плати в Україні у 2026 році зростуть на 21,4% у номінальному вираженні та на 11,4% - в реальному (з урахуванням інфляції). У наступні ж два роки зростання реальних зарплат стабілізується на рівні 4-5%, ідеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2026 року.

У НБУ зазначають, що попри певне охолодження ринку праці, загальний дефіцит робочої сили залишається відчутним. З одного боку, через значні руйнування підприємства скорочують попит на працівників, з іншого – міграційні та мобілізаційні процеси обмежують пропозицію робочої сили.

Зокрема, попит бізнесу на працівників послабився передусім у містах, які найбільше постраждали від російських обстрілів, зокрема Києві, Дніпрі та Одесі. Це відобразилося у скороченні кількості нових вакансій, яке поглиблювалося протягом серпня-жовтня, особливо в роздрібній торгівлі.

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На тлі зменшення попиту підприємства дещо рідше називали брак кадрів серед основних перешкод для нарощування виробництва. Проте загальний дефіцит працівників залишається значним, а структурні проблеми ринку праці продовжують обмежувати можливості бізнесу наймати персонал.

У Нацбанку наголошують, що це підтримуватиме подальше зростання витрат підприємств на оплату праці. Додатковий ціновий тиск виникатиме через те, що зростання реальних зарплат випереджатиме підвищення продуктивності праці. Остання, зокрема, стримуватиметься руйнуванням виробничих потужностей унаслідок російських атак.

Водночас у 2027-2028 роках тиск з боку ринку праці дещо послабиться через зниження попиту на робочу силу. За прогнозом НБУ, зростання реальних зарплат у цей період стабілізується на рівні 4-5% на рік.

"Ситуація на ринку праці поступово поліпшуватиметься в міру зниження безпекових ризиків, припинення виїзду українців за кордон та початку повернення мігрантів. Однак брак кваліфікованих кадрів зберігатиметься", - ідеться в документі.

Зарплати в Україні – останні новини

У вересні 2026 року середня зарплата штатних працівників становила 33 153 грн, повідомила Державна служба статистики України. Після сплати ПДФО та військового збору сума "на руки" становить 25 527,81 грн. Середня зарплата у вересні виявилася на 24,5% більшою, ніж у вересні минулого року, і на 4% більшою, ніж у серпні 2026 року.

Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для чиновників в Україні за рік зріс на 4,8 тисячі гривень – до 63,88 тис. грн. Найвища зарплата зафіксована у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 105,8 тис. грн.

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