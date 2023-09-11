Запобіжний захід судом визначено на два місяці.

Голосіївський районний суд м. Києва сьогодні розглянув клопотання прокурорів щодо начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, чиновницю відсторонили від посади та обрали їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці.

Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків:

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прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника;

здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України.

Скандал з київськими укриттями

Як повідомляв УНІАН, в червні стало відомо, що Управління освіти Дніпровського району Києва замовило за бюджетні кошти для укриттів барабани на майже 900 тисяч грн. Також з'явилася інформація про закупівлю для укриттів у цьому ж столичному районі електричних сковорідок за 1,2 мільйона гривень та електричної овочерізки за 130 тисяч гривень.

У липні для укриттів у Києві закупили портативні рації на мільйон гривень.

18 серпня у Києві повідомили про підозру в розтраті коштів начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації, яка закупила овочерізки за завищеною вартістю.

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