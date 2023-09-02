Українські офіційні особи натякають, що ударів по Росії тільки більшатиме.

Українська оборонна промисловість розвивається небаченими темпами. Цедає змогу Києву бити далеко за межі лінії фронту.

Як повідомляється у матеріалі CNN, Україна розвиває виробництво ударних безпілотників, морських дронів, а також натякає на випуск власних далекобійних ракет.

Зграї дронів

Вранці 29 серпня зграї українських безпілотників облетіли сім регіонів Росії. Частину було перехоплено; деякі долетіли до цілей та уразили їх.

Відео дня

Кілька з них досягли російської авіабази в Пскові, що приблизно за 600 кілометрів від українського кордону, знищивши два російські військово-транспортні літаки та пошкодивши ще два.

"Це було найдраматичніше свідчення нового етапу війни: зростання прагнення України перенести війну на територію Росії. Повітряні та морські безпілотники, таємничі нові ракети та диверсійні групи є частиною інструментарію. Серед цілей російські аеродроми, ППО та судноплавство. Причин для розширення конфлікту в України багато", - пише видання.

Зазначається, що "перемога є перемогою, де б і коли б вона не трапилася" – чи то пошкодження літаків на віддаленій російській авіабазі, чи порушення комерційної авіації та судноплавства, чи напруження жителів прикордонних регіонів Росії, чи удари по російській ППО в Криму.

Для українців, які зазнали безкінечних атак безпілотників і ракет, свідчення відплати (хоча й у набагато меншому масштабі) є бажаним підняттям морального духу.

"Війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", - прокоментував удари по Росії президент Володимир Зеленський.

Україна розвиває здатність демонструвати силу

Атаки далеко від нинішньої лінії фронту також є свідченням того, що українська здатність демонструвати свою силу розвивається. Видання зауважує, що ця проекція свідомо покладається на українські адаптації з точки зору як технології, так і тактики. Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков неодноразово запевняли західних партнерів, що їхня зброя не буде використана проти цілей всередині Росії. Це буде розцінено Москвою як акт агресії, який зробить їх стороною конфлікту.

Про це цього тижня повторив радник президента України – радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "Україна суворо дотримується зобов'язань не використовувати зброю своїх партнерів для нанесення ударів по території Росії", - сказав він.

Натомість Україна просувається вперед у створенні збройової промисловості, яка забезпечуватиме все: від 155-міліметрових артилерійських снарядів до безпілотних літальних апаратів більшого радіусу дії, а тепер, здається, й нову ракету великої дальності.

Високопоставлені українські чиновники натякають про розробку нової крилатої ракети. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував минулого тижня відео ймовірної ракети з підписом: "Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, використання ефективне".

Пізніше він говорив про трирічну програму розвитку, "щоб подолати відстань у тисячі кілометрів, це робота великих команд, потужна робота. Тепер можна сказати, що ми маємо результат".

Сам Зеленський кинув загадковий натяк, привітавши Мінстратегпромисловості повідомленням: "Успішне застосування нашої зброї великої дальності: ціль уражена за 700 кілометрів!"

Український центр стратегічних комунікацій в Telegram написав: "Росіяни, розпочавши повномасштабну агресію, розраховували на свою безкарність. Вони думали, що бойові дії будуть локалізовані в Україні, і вони почуватимуться в безпеці в своєму тилу. Збільшення дальності руйнує російську ілюзію безпеки та збільшує вартість агресії для ворога".

Ключові "пташки" України

Центральне місце в цій проекції сили займає група українських безпілотників – у повітрі та на морі. Останні моделі мають довший радіус дії та більше навантаження, ніж попередні моделі.

Атака на авіабазу в Пскові є плодом праці команди розробників, хоча те, як вона була виконана, залишається загадкою. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що атака була здійснена з території Росії, але відмовився повідомити, які саме безпілотники використовувалися та скільки.

Можливо, це гра Буданова, щоб посіяти паніку та сумніви в Росії. Можливо, безпілотники були запущені з території України, але точне наведення на відстань понад 700 кілометрів вимагало б ступінчастої зміни навігаційних можливостей.

Один російський блогер поскаржився, що удар по Пскову свідчить про те, що російська протиповітряна оборона не пристосувалася до захисту від повторних ударів українських безпілотників.

Завдана шкода не зламає хребта російським ВПС, але стала серйозним ударом. 22 серпня щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-22М був підпалений на авіабазі Сольці-2 на півночі Росії, потім був напад на Псков.

У морі не шторм

Україна також вклала значні кошти в розробку морських безпілотників. Останні розгорнуті несуть вибуховий вантаж масою до 400 кілограмів, здатний уразити велике судно.

На початку серпня один такий дрон вдарив по російському танкеру SIG поблизу Керченської протоки, зупинивши його, але не потопивши. Ще один влучив у російський корабель у порту Новосибірська.

Морські безпілотники, які використовуються проти російських військово-морських і торговельних суден у Чорному морі, одночасно підвищують моральний дух і ускладнюють російські розрахунки. Деякі російські військові кораблі в Чорному морі встановили на своїх палубах кулемети, щоб відбити зброю, від якої важко захиститися.

Ці атаки змушують Росію витрачати час на розробку контрзаходів: одним із недавніх прикладів є затоплення барж поблизу Керченського мосту до Криму, щоб запобігти повторному удару морських безпілотників.

Як пише Мік Райан, автор блогу Futura Doctrina та колишній генерал австралійських збройних сил: "Майже не маючи ймовірності створити власний звичайний військово-морський флот для боротьби з росіянами, українці розвинули можливості безекіпажних засобів. Хоча вони нібито призначені для того, щоб потопити або пошкодити російські надводні військові кораблі, вони також мають психологічний ефект, переконуючи російські кораблі не виходити в море".

Дірява російська ППО

Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви. Втім, ці засоби якимось чином пропустили надзвичайно велику кількість українських безпілотників.

Українці також більше зосереджені на погіршенні російського транспортного сполучення, протиповітряної оборони та баз в анексованому Криму. Минулого місяця вони завдали ракетного удару по одній із сучасних російських систем протиповітряної оборони С-400 на узбережжі Криму, після чого здійснили рейд спецпризначенців.

Згодом Буданов заявив: "На даний момент у нас є можливість вдарити по будь-якій частині тимчасово окупованого Криму. Ми можемо дістатися ворога абсолютно будь-де".

Удари на більшій відстані є продовженням стратегії, яка успішно застосовувалася з минулого року для ураження російських логістичних центрів, командних центрів і сховищ боєприпасів/палива далеко за лінією фронту. Західні системи більшого радіусу дії, такі як HIMARS і Storm Shadows, радіус дії яких становить 250 км, мали вирішальне значення для цих зусиль у Херсоні, Луганську та Запоріжжі.

Така зброя дає зрозуміти російським військам, що вони вразливі далеко від лінії фронту. Під час нападу на російський командний центр в окупованому Бердянську в липні загинув високопоставлений російський генерал, під час іншої атаки у січні було знищено карму в Донецьку, що призвело до значних втрат.

"Операції безпілотників і навіть розробка нових ракет не визначатимуть хід війни. Успіх чи невдача для українців визначатиметься кількістю території, відвойованої від російської окупації, та здатністю стримувати подальшу агресію. Цей контрнаступ досягає в кращому випадку незначного прогресу. Але далекі ударні операції мають свою цінність", - пише видання.

Мік Райан каже, що такі операції будуть лише зростати. "Це спосіб продовжувати бій, коли наземний маневр стає складним у вологу холодну пору року. І це спосіб показати прогрес у війні прибічникам України в період низьких темпів інших операцій", - сказав експерт.

Речник ВПС України Юрій Інгат каже, що Росії варто очікувати більшого. "Ви бачите істерику в російському суспільстві, на російських пропагандистських каналах. Їм дуже не подобається те, що відбувається. Але чого вони хотіли?" - сказав він у п'ятницю.

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