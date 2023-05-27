Президент попередив, що глобальний тиск отримають всі, хто підтримує російське вторгнення.

Президент Володимир Зеленський попередив, що санкційний тиск отримають всі, хто підтримує російське вторгнення в Україну. Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб - більшість із них російські, - які працюють на терор. Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі - в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі", - зазначив Зеленський.

За його словами, крок за кроком Україна збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію - прямо чи опосередковано. "Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу", - підкреслив президент.

Відео дня

Зеленський наголосив, щи Україна продовжить санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети - іще більш масштабні.

"Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі - такі ж цинічні і нібито - так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший - світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі", - сказав Зеленський.

Санкції проти Росії - останні новини

27 травня Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній. У санкційному списку опинилися, зокрема, структури МТС і РЖД.

Днем раніше, 26 травня, нові санкції проти Росії запровадив й уряд Японії. Під обмеження потрапили 17 фізичних і 78 юридичних осіб РФ.

Тим часом Польща вже заморозила активи російських олігархів на суму понад мільярд євро. Однак для того, щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.

На цьому тлі чиновники ЄС обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, які застрягли на світових фінансових ринках.

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