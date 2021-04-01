Президент призначив членами комісії Іраклія Барамію, Юрія Бойка, Юрія Шаповала та Ярослава Шляхова.

Президент України Володимир Зеленський вінс зміни до складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Про це йдеться в указах глави держави №№134-135 від 1 квітня.

Зокрема, у зв'язку із закінченням строку повноважень спочатку президент звільнив з посад членів Нацкомісії Ігоря Назарчука, Олександра Панченка та Дмитра Тарабакіна.

Також Зеленський призначив членами комісії Іраклія Барамію, Юрія Бойка, Юрія Шаповала та Ярослава Шляхова.

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Автор: Віталій Саєнко