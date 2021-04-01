Президент оновив склад НКЦП / Facebook
Президент України Володимир Зеленський вінс зміни до складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Читайте такожІноземці активно вкладаються в українські держоблігації
Про це йдеться в указах глави держави №№134-135 від 1 квітня.
Зокрема, у зв'язку із закінченням строку повноважень спочатку президент звільнив з посад членів Нацкомісії Ігоря Назарчука, Олександра Панченка та Дмитра Тарабакіна.
Також Зеленський призначив членами комісії Іраклія Барамію, Юрія Бойка, Юрія Шаповала та Ярослава Шляхова.
Вас також можуть зацікавити новини
- Мінфін поповнив бюджет, продавши облігації на рекордну суму
- Іноземці почали сміливіше вкладати кошти в українські цінні папери
- Рада у першому читанні підтримала законопроект про добровільне одноразове декларування
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram