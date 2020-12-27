Прем'єр закликав підприємців і звичайних працівників подавати заявки для отримання таких виплат.

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців і цього тижня вже виплатив 2,8 мільярда гривень.

Читайте такожЯк отримати 8 тисяч гривень державної допомоги: інструкціяПро це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч гривень матеріальної допомоги від держави для ФОП та найманих працівників. Станом на 24 грудня було спрямовано 2,8 мільярда гривень для понад 354 тисяч одержувачів", - написав він.

Прем'єр зазначив, що реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину в січні, триватиме до 31 грудня.

"Закликаю підприємців і звичайних працівників подавати заявки, щоб всі змогли отримати такі виплати", - додав Шмигаль.

Що цьому передувало

22 грудня Пенсійний фонд розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців.

26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, який парламент ухвалив 4 грудня.

У документі вказана сума допомоги в 8 тисяч гривень для ФОП і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

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Автор: Бредіхіна Ганна