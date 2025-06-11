Золото витісняє євро: центробанки світу знову накопичують метал, як у 1960-х

Найбільшими покупцями "жовтого металу" стали країни, геополітично близькі до Китаю та РФ.

Золото випередило євро і стало другим за важливістю резервним активом центральних банків у світі, ставши інструментом захисту від санкцій, завдяки рекордним обсягам закупівель і стрімкому зростанню цін на благородний метал, повідомляє Financinal Times з посиланням на дані Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Як свідчать дані звіту ЄЦБ, минулого року на долар США припадало 46% світових офіційних резервів, на золото - 20%, а на євро - 16%.

"Центральні банки продовжували накопичувати золото рекордними темпами", - написав ЄЦБ, додавши, що 2024-й рік став третім поспіль роком, коли центробанки купляли понад тисячу тон золота.

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Згідно з останніми даними Європейського центробанку, золотовалютні резерви центральних банків, які досягли піку в 38 000 тонн у середині 1960-х років, знову зросли, досягнувши 36 000 тонн у 2024 році.

"Центральні банки в усьому світі зараз мають майже стільки ж золота, скільки вони мали в 1965 році", - йдеться у звіті ЄЦБ.

За даними Всесвітньої ради по золоту, найбільшими покупцями минулого року були Індія, Китай, Туреччина і Польща.

На збільшення попиту на золото вплинуло, зокрема суттєве зростання ціни "жовтого металу", а також повномасштабне вторгнення РФ, геополітична нестабільність. З початку року вартість золота зросла на 27%, сягнувши історичного максимуму у 3500 доларів за тройську унцію (приблизно 112,5 долара за грам).

"Попит на золото для монетарних резервів різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і залишається високим", - йдеться у звіті ЄЦБ.

Зазначається, що купівля золота розглядається як хеджування (перестрахування ризиків, - УНІАН) проти санкцій, таких як заморожування фінансових активів. Експерти констатують, що найбільше купували золото протягом останніх трьох років країни, які геополітично близькі до Китаю та Росії.

Запаси золота у світі

США є лідером за обсягом золотих запасів. Країна накопичила приблизно 8133,5 тон "жовтого металу". До трійки лідерів також входять Німеччина та Італія.

Не дивно, що в одному з американських штатів дозволили використовувати золото і срібло для оплати товарів.

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