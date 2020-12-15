Можливий продаж Reebok є частиною впровадження нової п'ятирічної стратегії розвитку.

Німецька компанія Adidas розглядає можливість продажу бренду Reebok.

Про це повідомляє ВВС. Як пише видання, фінальне рішення буде оприлюднено в березні.

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У компанії Adidas думають про продаж бренду Reebok, але поки ще не прийняли остаточного рішення щодо долі бренду.

Як пише видання, Adidas озвучить остаточні плани щодо Reebok в березні наступного року.

Серед потенційних покупців - Permira (володіє брендом Dr Martens) і VF Corp (володіє брендом Timberland).

Можливий продаж Reebok є частиною впровадження нової п'ятирічної стратегії розвитку.

Reebok

Reebok - бренд, створений у Великобританії в 1950-х роках. Він першим вийшов на ринок у 80-х з жіночим спортивним взуттям, саме тоді почав набувати популярності фітнес. У 2006 році бренд викупив Adidas.

Прибутки Reebok зросли на 4% до 17 млрд євро у 2019 році, що становить 7% всіх річних продажів Adidas. Однак продажі скоротилися на 7% За останній квартал - більше, ніж серед інших брендів компанії.

Adidas це пов'язує з тим, що Північна Америка, яка є основним ринком бренду, відновлюється повільніше, ніж Європа.

Компанія купила Reebok за 3,4 мільярда доларів у 2006 році, і відтоді популярність бренду почала зменшуватися. Раніше бренд мав прибуткову співпрацю з Національним баскетбольним чемпіонатом (NBA) в США, але після покупки Reebok його отримав Adidas.

Зараз Reebok має угоду з Ultimate Fighting Championship на 70 мільйонів доларів, проте її термін незабаром закінчиться.

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Автор: УНІАН