Зазначається, що рішення ухвалено під тиском санкцій.

Через майже три роки повномасштабної війни Російської Федерації проти України і санкцій французька мережа гіпермаркетів "Ашан" все ж залишає країну-агресорку. Компанія знайшла двох покупців, яким сподобалася російська "дочка".

Видання Le Figaro пише, що розташована на півночі Франції роздрібна компанія, що належить сім'ї Мюльєзів, вперто відмовлялася залишати Росію, на яку робила ставку протягом 20 років. Офіційно, щоб "не карати місцевих жителів", але насправді, тому що РФ була одним з її майбутніх ринків, поряд з Китаєм.

Щойно стало зрозуміло, що для Auchan працювати ставати неможливо через 18 пакетів санкцій, введених ЄС, сім'я Мюльєз вирішила піти з Росії. Зазначається, що група Auchan вибрала двох потенційних покупців.

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"На відміну від інших європейських дистриб'юторів, які менш обережні, "Ашан" дотримується санкцій, запроваджених проти Росії, точно до букви. Компанія не інвестує жодної копійки. Це ставить її у вкрай невигідне становище порівняно з місцевими ритейлерами, які належать російським олігархам і які не можуть нічого зробити зі своїми грошима, окрім як вкласти їх у свою компанію", - йдеться в повідомленні компанії.

Водночас російські пропагандисти стверджують, що компанія "Ашан" не йде з Росії, а інформація в ЗМІ - лише чутки.

Скандал з "Ашан" - мережа фінансує окупантів

У січні "Ашан" викрили у фінансуванні російських окупантів. Як стало відомо з матеріалів журналістського розслідування, працівники російського офісу компанії закуповували військовим продукти харчування, спальники і навіть цигарки. Ці поставки адміністрація російського "Ашана" проводила як "гуманітарну допомогу" людям Донбасу.

Сама мережа все заперечує, водночас відмовляється йти з російського ринку. НАЗК внесло компанію до списку спонсорів міжнародного тероризму. На українському ринку "Ашан" продовжує працювати, однак через репутацію французької "матері" та російської "сестри" суттєво втратив у прибутках.

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