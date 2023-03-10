"Мой Ашан" пропонуватиме асортимент з близько 900 найменувань.

Французька мережа супермаркетів "Ашан" подвоює свою присутність на російському ринку.

Як пише Reuters, компанія відкриває новий магазин у країні-агресорці, де продаватимуть майже виключно товари під власним брендом.

Таким чином, як зауважує агентство, "Ашан" подвоює свою присутність у Росії, в той час як західний бізнес переважно уникає цього ринку через війну в Україні.

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Новий магазин "Мой Ашан" пропонуватиме асортимент з близько 900 найменувань, 90% з яких складатимуть продукти харчування під власними торговими марками.

"Ашан" заявляла, що основна ціль присутності у Росії - забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

Скандал з "Ашан" - мережа фінансує окупантів

У січні "Ашан" викрили у фінансуванні російських окупантів. Як стало відомо з матеріалів журналістського розслідування, працівники російського офісу компанії закуповували військовим продукти харчування, спальники і навіть цигарки.

Ці постачання адміністрація російського "Ашану" проводила як "гуманітарну допомогу" людям Донбасу.

Сама мережа все заперечує, водночас відмовляється іти з російського ринку. НАЗК внесло компанію до спонсорів міжнародного тероризму.

На українському ринку "Ашан" продовжує працювати, однак через репутацію французької "матері" і російської "сестри" суттєво втратив у прибутках.

Французькі компанії у Росії - останні скандали

Нещодавно у мережі вибухнув черговий скандал, пов'язаний з французьким бізнесом у Росії. Користувачі повідомили, що косметологічна корпорація Yves Rocher, яка не пішла з РФ, розробила для російських клієнтів "метричні стандарти російських красунь".

У наданих аркушах Yves Rocher намальовані таблиці і шаблони з антропометричними ідеалами, що відповідають "чистому фенотипу російської жінки".

Користувачі порівняли рекламу Yves Rocher та російських науковців з нацистською практикою "міряння черепів".

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