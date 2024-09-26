Зазначається, що слідом за золотом подорожчало і срібло.

Ціни на золото встановили новий історичний максимум. Дорогоцінний метал у четвер, 26 вересня торгувався за рекордні 2 685,58 долара за унцію.

Видання Bloomberg пише, що золото досягло нового рекорду на тлі очікувань додаткового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. При цьому срібло досягло найвищого рівня з 2012 року.

Білий метал подорожчав на 2,8% до 32,71 долара за унцію в четвер, збільшивши своє зростання цього року до 37%.

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Срібло почало дорожчати на тлі можливості збільшення промислового використання в міру того, як Китай стимулюватиме свою економіку, а приплив коштів у біржові фонди, що підтримують цей метал, показав ознаки пожвавлення.

Трейдери аналізуватимуть виступ голови ФРС Джерома Пауелла на 10-й щорічній конференції з ринку казначейства США. Дані по США, включно з показником витрат на особисте споживання і заявок на допомогу з безробіття, які виходять цього тижня, можуть дати додаткові вказівки на можливий курс ФРС на пом'якшення.

Срібло з негайною поставкою торгувалося на 2,5% вище за ціною 32,62 долара за унцію о 13:05 у Лондоні, а золото зросло на 0,9% за ціною 2681,77 долара. Ціни на срібло залишаються значно нижчими від свого історичного максимуму майже в 50 доларів, встановленого в 2011 році.

Ціни на золото - останні новини

На початку серпня золото знову різко підскочило в ціні та наблизилося до останнього рекорду. Це сталося після того, як слабші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США підтвердили очікування, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

20 серпня стало відомо, що ціни на золото досягли нового рекорду. Метал продавали за понад 2500 доларів за унцію.

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