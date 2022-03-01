На готівковому ринку обмінні пункти Москви приймають рубль по 100 та продають по 200 RU/USD.

Економіка Росії переживає зараз смертельне піке у зв`язку з набуттям статусу країни-агресора.

Про це написав старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, курс рубля з 24 по 28 лютого впав з 88 до 117 RU/USD.

"На готівковому ринку обмінні пункти Москви приймають рубль по 100 та продають по 200 RU/USD. Курс рубля у комерційному банку "Тіньков" зріс лише протягом понеділка зі 150 до 192 RU/USD", - зазначив Кухар.

При цьому США заборонили своїм резидентам купувати нові російські державні цінні папери (заборона не торкнулася продажу тих, якими вже володіли фінустанови) та ввела персональні санкції проти Путіна та його оточення. ЄС та Великобританія прийняли, в цілому, аналогічні рішення щодо російських олігархів. В Росію також заборонено експорт високотехнологічних товарів, зокрема, комп`ютерних технологій та обладнання для видобутку нафти та газу.

Також найочікуваніша санкція проти РФ – відключення від міжнародної системи розрахунків SWIFT – так і не відбулася через відсутність консенсусного рішення країн-членів. Проте були заморожені коррахунки чотирьох російських держбанків в доларах та євро, включаючи наймасовіший "Сбербанк".

В США, ЄС, Великобританії на Швейцарії масово ухвалюють рішення про закриття всіх рахунків росіян, через статус агресора країни походження. Це торкнулося мільйонів росіян. При цьому банки не видають гроші готівкою понад дозволені ліміти, а просять надати рахунок для перерахування залишку поза європейською та американською юрисдикцією. Чимало банків за власною ініціативою заблокували розрахунки по картковим платежам російських резидентів вже в понеділок.

Канада та всі країни ЄС закрили свій повітряний простір та повністю припинили авіасполучення з Росією, що, на думку експертів галузі, робить неминучим каскадне банкрутство російських авіакомпаній протягом двох тижнів. Аеропорти РФ переповнені громадянами РФ, що намагаються масово покинути країну.

У відповідь на зовнішні виклики РФ з 1 березня заборонила валютні перекази за договорами позики на користь нерезидентів Росії, що означає фактичний дефолт по корпоративним боргам.

Резидентам Росії заборонено перераховувати валюту на рахунки в банках за межами Росії, що, фактично блокує більшість експортно-імпортних операцій, бо у покупців російських товарів рахунки, як правило, знаходяться у їхніх власних юрисдикціях, а не в банках Росії.

Також обговорюється можливе замороження/списання/часткове списання депозитів населення в російських банках в спеціальний фонд "війни"