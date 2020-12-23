Статки першої п'ятірки найбільш успішних мільярдерів в сукупності збільшилися на $310,5 млрд

Більш ніж половина мільярдерів світу стали багатшими в цьому році. П'ять найуспішніших в сукупності розбагатіли на $310 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

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Втрати головних "невдах" року в рази скромніші - вони недорахувалися $23,7 млрд.

За підрахунками видання, з 2200 мільярдерів більш ніж половина стали багатшими, і тільки 36% — біднішими. Статки першої п'ятірки найбільш успішних мільярдерів в сукупності збільшилися на $310,5 млрд.

ТОП-5 успішних мільярдерів:

глава Tesla Ілон Маск (статок збільшився на $110,3 млрд - до $136,9 млрд);

глава Amazon Джефф Безос (+$67,5 млрд - до $182,2 млрд);

Чжун Шаньшань, власник найбільшого в Китаї виробника бутильованої води Nongfu Spring (+$60,5 млрд - до $62,5 млрд);

засновник іпотечного банку Quicken Loans Ден Гілберт (+$37,1 млрд - до $43,9 млрд);

глава LVMH Бернар Арно (+$35 млрд - до $146,3 млрд.

Головні жертви року:

Карлос Слім Елу, власник найбільшої телекомунікаційної компанії Латинської Америки América Móvil (- $5 млрд - до $58,2 млрд);

власник імперії гральних будинків Las Vegas Sands Шелдон Адельсон (- $5 млрд - до $35,1 млрд);

Сунь Хунбінь, засновник компанії Sunac China Holdings, яка володіє тематичними парками (- $4,8 млрд - до $8,1 млрд);

Хуей Ка Янь, глава однієї з найбільших девелоперських компаній Китаю Evergrande Group (- $4,6 млрд - до $27,7 млрд);

Гарольд Хемм, глава американського виробника нафти Continental Resources (—$4,3 млрд - до $5,6 млрд).

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН