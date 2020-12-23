Більш ніж половина мільярдерів світу стали багатшими в цьому році. П'ять найуспішніших в сукупності розбагатіли на $310 млрд.
Про це повідомляє Forbes.
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Втрати головних "невдах" року в рази скромніші - вони недорахувалися $23,7 млрд.
За підрахунками видання, з 2200 мільярдерів більш ніж половина стали багатшими, і тільки 36% — біднішими. Статки першої п'ятірки найбільш успішних мільярдерів в сукупності збільшилися на $310,5 млрд.
ТОП-5 успішних мільярдерів:
глава Tesla Ілон Маск (статок збільшився на $110,3 млрд - до $136,9 млрд);
глава Amazon Джефф Безос (+$67,5 млрд - до $182,2 млрд);
Чжун Шаньшань, власник найбільшого в Китаї виробника бутильованої води Nongfu Spring (+$60,5 млрд - до $62,5 млрд);
засновник іпотечного банку Quicken Loans Ден Гілберт (+$37,1 млрд - до $43,9 млрд);
глава LVMH Бернар Арно (+$35 млрд - до $146,3 млрд.
Головні жертви року:
Карлос Слім Елу, власник найбільшої телекомунікаційної компанії Латинської Америки América Móvil (- $5 млрд - до $58,2 млрд);
власник імперії гральних будинків Las Vegas Sands Шелдон Адельсон (- $5 млрд - до $35,1 млрд);
Сунь Хунбінь, засновник компанії Sunac China Holdings, яка володіє тематичними парками (- $4,8 млрд - до $8,1 млрд);
Хуей Ка Янь, глава однієї з найбільших девелоперських компаній Китаю Evergrande Group (- $4,6 млрд - до $27,7 млрд);
Гарольд Хемм, глава американського виробника нафти Continental Resources (—$4,3 млрд - до $5,6 млрд).
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планета.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- 24 листопада Маск обійшов Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів.
- 9 грудня 2020 року Forbes вперше помістив Ілона Маска на друге місце в списку найбагатших людей світу.
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