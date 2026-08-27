'Фора', 'Будинок іграшок' та інші : росіяни знову атакували логістичні центри

Мережі повідомили, що продовжують працювати попри ворожі удари.

Росіяни вчергове атакували низку складів та розподільчих центрів в Київській області сьогодні, 27 серпня. Зокрема, постраждали об’єкти мереж "Фора", Comfy, "Будинок іграшок" та Roshen.

Пресслужба "Будинку іграшок" повідомила, що внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр, де зберігалася значна частина іграшок. Звідти товар відправлявся в магазини по всій Україні. При цьому працівники не постраждали.

Зазначається, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. За оплачені замовлення, які доведеться скасувати, компанія повернене кошти.

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"Наші офлайн-магазини продовжують працювати, а сайт – приймати нові замовлення". – повідомили у пресслужбі.

CEO Comfy Геннадій Вербиленко повідомив, що російський дрон цілеспрямовано вдарив по розподільчому центру компанії на Київщині. Працівники не постраждали.

"Comfy продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень", - наголосив він.

27 серпня також постраждав склад у Київській області, який використовувала мережа "Фора", повідомили у Асоціації ритейлерів України. Зазначається, що "Фора" почала працювати з цим складом лише кілька днів тому – у неділю, 23 серпня. Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує компанія, протягом серпня.

"Команда продовжує працювати над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами. Магазини мережі працюють у звичному режимі", – зазначили в компанії.

Також зруйновано склад Roshen у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Як повідомили у пресслужбі, ніхто зі співробітників не постраждав. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та оцінювання збитків.

Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності Roshen – у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині. Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів.

Удари РФ по логістичних центрах України - останні новини

У ніч на 27 серпня Росія вдарила балістикою і дронами по Україні. Вибухи лунали у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях. Зокрема, у Бориспільському районі виникла пожежа складських приміщень, також були пошкоджені склади у Фастівському районі.

Під час масованої атаки в ніч на 20 серпня російські окупанти поцілили по продуктових складах, які розташовані у Борисполі.

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Так, повністю зруйнований і не підлягає відновленню найбільший склад Rozetka у Броварах. Було повністю знищено два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation з виробництва кераміки та сортувальний центр "Нової пошти" в Києві.

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