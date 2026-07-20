На цю роботу ніхто не хоче йти: у службі зайнятості назвали вакансії без жодного відгуку

Серед найпопулярніших вакансій – продавці, водії та кухарі.

Українці досить активно шукають роботу, проте є вакансії, на які роботодавці не можуть знайти працівників.

Як повідомила пресслужба Державної служби зайнятості, з початку року серед вакансій неодноразово з’являлися професії, які не мали жодного зворотного зв’язку від шукачів роботи. До таких вакансій належали:

машиніст автомотриси (самохідний залізничний вагон, - УНІАН) - зарплати від 9500 до 16 000 грн;

помічник машиніста електропоїзда - середня зарплата 20 000 грн;

поїзний електромеханік - середня зарплата 12 000 грн;

моторист - середня зарплата 50 000 грн;

машиніст установок збагачення та брикетування - середня зарплата 20 000 грн;

мийник літальних апаратів - середня зарплата 8 600 грн;

технік-метеоролог - середня зарплата 12 000 грн;

завідувач ветеринарної клініки - середня зарплата 16 000 грн.

При цьому є професії, які мають дуже високі показники укомплектування вакансій. До них належать продавці продовольчих товарів, водії автотранспортних засобів, кухарі, бухгалтери, охоронники та адміністратори.

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В цілому за перше півріччя 2026 року роботодавці запропонували понад 240 тисяч вакансій через Державну службу зайнятості, з яких вдалося укомплектувати 131,5 тисячі. Водночас за сприянням у працевлаштуванні звернулися 230 тисяч людей, які отримали статус безробітного.

Як пояснили у ДСЗ, основною причиною неможливості влаштуватися на роботу для таких кандидатів стали невідповідність між навичками, кваліфікацією та кар’єрними очікуваннями шукачів роботи і реальними потребами роботодавців.

Робота в Україні - останні новини

Вналітики "OLX Робота" повідомили, що кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%. Водночас кількість відгуків піднялась на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилась на 17% і наразі становить 35 тисяч гривень.

Під час літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно зростає потреба у працівниках сфери обслуговування, торгівлі та логістики. Найбільше серед них заробляють водії, кухарі та різноробочі.

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