В Україні загострюється кадрова криза: чи готовий бізнес наймати іноземців

Кадровий дефіцит залишається одним із головних викликів для українського бізнесу.

В Україні посилюється дефіцит кадрів, більшість компаній очікують погіршення ситуації. Водночас готовність бізнесу розглядати найм іноземців залишається низькою.

За результатами дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, у 2026 році 78% роботодавців повідомили, що відчувають нестачу працівників. Для порівняння, минулого року про кадрову кризу говорили 60% компаній.

При цьому бізнес стає дедалі менш оптимістичним щодо майбутнього ринку праці. Так, 68% роботодавців вважають, що протягом наступного року ситуація з нестачею кадрів погіршуватиметься. Лише 10% переконані, що кадрова криза поступово зникне.

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Попри поглиблення кадрової кризи, більшість українських роботодавців поки не розглядають працевлаштування іноземних працівників як рішення проблеми. Лише 8% компаній заявили, що готові розглядати найм іноземців у разі подальшого загострення кадрового дефіциту. Рік тому таких роботодавців було навіть більше – 13%.

Зазначається, що найбільшим бар'єром для працевлаштування іноземних працівників українські компанії називають мовний бар'єр. Його відзначили 51% роботодавців. Для порівняння, торік цей показник становив лише 27%. Ще 42% респондентів переконані, що в їхній галузі наразі немає потреби в іноземних працівниках.

Серед інших проблем:

32% – законодавчі складнощі (дозволи, реєстрація, візи), проти 18% у 2025 році;

28% – відсутність досвіду роботи з іноземними працівниками;

28% – культурні та організаційні відмінності;

19% – відсутність внутрішньої готовності або підтримки з боку колективу;

14% – не знають, де шукати відповідних кандидатів.

Порівняно з минулим роком роботодавці значно частіше почали говорити саме про практичні труднощі інтеграції іноземних працівників, а саме мовну адаптацію, юридичні процедури та культурні особливості.

Що може змінити позицію

Найчастіше бізнес згадує податкові пільги або фінансові стимули для роботодавців – цей варіант обрали 36% респондентів. Стільки ж компаній зазначають, що активніше розглядатимуть залучення іноземців у разі подальшого загострення дефіциту українських кадрів. Ще 29% роботодавців хотіли б мати гарантії кваліфікації та сертифікації кандидатів.

Майже чверть опитаних вважає важливим спрощення процедур працевлаштування, а 22% говорять про необхідність спеціалізованих програм з підбору іноземного персоналу та позитивних прикладів інших компаній.

Аналітики зазначають, що це свідчить про те, що для багатьох роботодавців питання полягає не стільки у самому наймі іноземців, скільки у створенні зрозумілих та безпечних механізмів їх залучення.

Робота в Україні - останні новини

10 липня стало відомо, що кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на чверть. Водночас кількість відгуків піднялась на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилась на 17% і становила 35 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що під час літнього сезону в Одесі та Карпатах традиційно зростає потреба у працівниках сфери обслуговування, торгівлі та логістики. За результатами дослідження від "OLX Робота", найбільше заробляють водії, кухарі та різноробочі.

У червні зазначалося, що найбільший попит у прифронтових областях роботодавці фіксувався на продавців, водіїв і різноробочих. Водночас на багато вакансій українці стали відгукуватися рідше, що свідчить про поглиблення дефіциту кадрів.

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