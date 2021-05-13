Завдяки модернізації час на розробку та запуск нових послуг скоротиться щонайменше у 2 рази.

Київстар впроваджує нову IT-систему від провідного постачальника телеком-рішень, компанії Ericsson. Це наймасштабніший та трудомісткий технологічний проєкт за всю історію компанії: одна сучасна система замінить одразу 30 попередніх, які використовувалися для обслуговування понад 20 млн абонентів передплати та «Домашнього інтернету».

Щодня інформаційні системи оператора в режимі реального часу обробляють більше 100 мільйонів операцій: телефонні дзвінки, використання інтернету, підключення нових послуг тощо. Загалом це майже 500 різних типів бізнес-процесів. Оновлена IT-система допоможе Київстар швидше опрацьовувати ці запити.

Також завдяки модернізації час на розробку та запуск нових послуг скоротиться щонайменше у 2 рази. Крім того, завдяки скороченню кількості процесів, компанія зможе більш швидко обслуговувати абонентів. Отже, користування сервісами стане для них зручнішим.

Андрій Жуковський, директор з інформаційних технологій Київстар:

«Замість розрізненого парку IT-інструментів, де різні сегменти абонентів обслуговувалися окремими інформаційними системами, ми запроваджуємо єдину уніфіковану платформу. Це складний процес, адже ми оновлюємо усі системи без переривання обслуговування абонентів. За складністю і масштабом це – один з найбільших IT-проєктів у мобільному зв’язку України. Він дозволить Київстар прискорити цифрову трансформацію та підвищити ефективність обслуговування абонентів, , адже ми почнемо використовувати консолідоване рішення нового покоління від міжнародного виробника».

Оновлення IT-cистем відбудеться у період з 22.00 14 травня до 8.00 ранку 16 травня. Під час проведення технічних робіт усі основні послуги Київстар – дзвінки, мобільний та домашній інтернет, SMS – працюватимуть у звичайному режимі, отже абоненти будуть на зв’язку. Тимчасові обмеження можливі лише при використанні послуг поповнення або перевірки рахунків, а також управлінні деякими іншими додатковими сервісами. Якщо абонентам необхідно поповнити рахунок у період з 14 по 16 травня, оператор радить зробити це заздалегідь, або вже після оновлення систем.

Після завершення оновлень протягом ще 5 днів спеціалісти Ericsson та Київстар будуть проводити додаткові налаштування і перевірку системи, щоб вона ефективно працювала в рамках всієї інфраструктури найбільшого мобільного оператора України.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87,4% населення України живе на території дії мережі LTE Київстар. Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші. Для стартап-компаній створена унікальна платформа Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для власних цифрових продуктів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 23 роки працює в Україні, і визнаний як найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

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Автор: Іван Бойко