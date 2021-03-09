Спроба націоналізації "Мотор Січ" стане черговим порушенням закону щодо китайських акціонерів компанії, а ці дії допоможуть їм здобути перемогу в міжнародному арбітражі проти України щодо стягнення збитку, який попередньо оцінений у розмірі $ 3,6 млрд.

Про це сказано в листі китайських акціонерів компанії "Мотор Січ", який оприлюднено на сайті для акціонерів і направлений особисто майже двом десяткам чиновників і депутатів, у тому числі секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову, спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, голові Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександру Завитневичу та іншим керівникам комітету, серед яких Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу». У своєму зверненні китайські інвестори компанії "Мотор Січ" спростували низку "завідомо неправдивих" заяв на їхню адресу, зроблених на засіданні комітету екс-власником компанії В'ячеславом Богуслаєвим.

"Хочемо нагадати громадськості, що будь-які виступи або дії, які завдають шкоди китайським інвесторам або ущемляють законні права ПАТ «Мотор Січ», будуть використані в якості доказів або предмета судового розгляду і передані у відповідні судові та правоохоронні органи. За останні чотири роки навколо співпраці між ПАТ "Мотор Січ" і китайськими інвесторами сталося безліч вкрай складних ситуацій. Ми вже подали і готуємося подати ще низку судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні права китайських інвесторів", - сказано в листі, який адресований представникам державної влади і законодавцям.

Китайські інвестори нагадали, що придбали акції підприємства законно, оскільки на момент цієї Угоди не існувало законодавчих чи інших обмежень на угоди з такого роду підприємствами, а акції «Мотор Січ» перебували у вільному обігу на фондовому ринку і були доступні до покупки будь-ким з інвесторів. Проте, подальші події щодо протиправного тиску на нових власників контрольного пакету акцій після його продажу В'ячеславом Богуслаєвим унеможливили законну зміну керівництва компанії.

У листі акцентується, що публічні висловлювання колишнього власника «Мотор Січ» Богуслаєва не просто відверто брехливі, але він і не має права робити заяв від імені компанії, оскільки не має до неї законного відношення.

"Ми ще раз нагадуємо громадськості: ПАТ "Мотор Січ" не проводило загальні збори акціонерів вже більше трьох років. Відповідно до закону, його Наглядова рада, Рада директорів і попереднє керівництво, включаючи Богуслаєва, не мають юридичних повноважень, і ніяких прав на висловлення будь-якої позиції від імені ПАТ «Мотор Січ». Що стосується особистих висловлювань вищезазначених осіб з метою завдання шкоди законним правам китайських інвесторів або ПАТ "Мотор Січ», ми залишаємо за собою право притягнення їх до відповідальності", — сказано в заяві.

Зокрема, китайські акціонери "Мотор Січ" назвали завідомо неправдивими твердження В'ячеслава Богуслаєва, зроблені ним під час засідання парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там Богуслаєв, який раніше володів контрольним пакетом "Мотор Січ", заявив: "Немає ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році винні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Жодної копійки!».

Власники контрольного пакету акцій двигунобудівного заводу нагадали, що сплатили Богуслаєву гроші за куплений у нього контрольний пакет акцій компанії, а крім цього допомогли вийти компанії «Мотор Січ» з вкрай складного становища, надавши їй довгостроковий інвестиційний кредит у розмірі $ 250 млн терміном на 10 років з річною відсотковою ставкою 0.3%.

Читайте такожЕксперт: спроба націоналізації "Мотор Січі" стане "чорною" сторінкою в інвестиційній історії України"Такі дії демонструють максимальний ступінь підтримки, яка могла бути надана китайськими акціонерами тільки в разі повної довіри і впевненості в майбутньому компанії, якою вони володіють, в умовах, коли всі витрати і ризики лягають на китайських акціонерів, а єдиним вигодоодержувачем є ПАТ «Мотор Січ». У 2016 році китайські акціонери в рамках домовленості надали першу частину інвестиційного кредиту в розмірі $100 млн», — нагадали китайські акціонери. Але після цього Україна створила умови, які унеможливили подальше надання інвестицій для "Мотор Січ": у 2017 році Служба безпеки України наклала на акції компанії необґрунтований і незаконний арешт, не знятий до нинішнього часу. Через це китайські акціонери не мали ні можливості, ні підстав надати заводу «Мотор Січ» другу частину інвестиційного кредиту в розмірі $150 млн.

"Правда полягає в тому, що колишній акціонер і керівництво ПАТ «Мотор Січ» порушили свої обіцянки і протягом довгого часу незаконно, вдаючись до всіляких методів, перешкоджали китайським акціонерам у доступі до ПАТ «Мотор Січ», позбавляючи акціонерів їхніх базових прав — права на отримання інформації, права на управління і на здійснення контролю за діяльністю підприємства. У таких обставинах продовження зловживання державною владою, придушення нормальної ділової активності підприємств, і такі зловмисні дії як спроба насильницької націоналізації ПАТ "Мотор Січ", що належить китайським інвесторам, в черговий раз порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки. Такі дії тільки допоможуть китайським інвесторам виграти Міжнародний інвестиційний арбітраж і відшкодувати всі капіталовкладення і завдані збитки. За що держава Україна буде зганьблена перед усією світовою громадськістю", - сказано в заяві китайських інвесторів моторобудівного заводу.

Вони також нагадали, що інвестиційна угода з придбання акцій «Мотор Січ» повністю відповідає визначенню Угоди між урядом Китайської Народної Республіки та урядом України Про заохочення та взаємний захист інвестицій, що дає визначення поняттям «інвестиції» та «інвестор». Згідно з цією угодою, інвестиції китайських інвесторів в "Мотор Січ" повністю відповідають вимогам, що також регламентовані універсальними світовими стандартами і практикою ділових відносин.

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Автор: УНІАН