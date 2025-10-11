Серед іншого росіяни просунулися в районі Котлиного біля Покровська.

Окупаційні війська РФ мали просування в районі населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState. Зокрема, за даними аналітиків, окупанти просунулися біля Никанорівки на Донеччині, яка розташована в районі Добропілського виступу.

Також росіяни просунулися в районі Котлиного на південь від Покровська.

Крім того, війська РФ мали успіхи в районі населеного пункту Полтавка на сході Запорізької областей, зазначають аналітики.

Нагадаємо, вчора окупанти продовжили механізовані атаки на Володимирівку та зуміли висадити там великий десант. Крім штурму Володимирівки вчора росіяни механізованою колоною атакували в районі Новооленівки.

Раніше про те, що окупанти перекидають додаткові сили в район Добропілля, де Сили оборони проводять контраступальні дії, повідомляв військовий оглядач Денис Попович. Він зазначав, що на тлі цього рано робити висновки про стабілізацію ситуації в цьому районі.

В Росії заявили про нову стратегічну мету – захоплення міста Запоріжжя. Там зазначили, що з цією метою окупанти намагаються наступати в районі населених пунктів Приморське і Степногірськ.

