Підписання може відбутися під час засідання Ради стратегічного співробітництва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна і Туреччина можуть підписати угоду про зоні вільної торгівлі у лютому 2022 року.

Про це йдеться в стаття Кулеби для американської неурядової організації Atlantic Council.

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Глава МЗС зазначив, що наступного року Україна і Туреччина відзначатимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами.

У зв'язку з цим планується провести наступне засідання Ради стратегічного співробітництва під головуванням президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Зараз готується низка угод і документів для майбутньої Стратегічної ради наступного року. Обидві сторони бачать зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про зону вільної торгівлі після років проведених переговорів", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що як тільки угода набуде чинності, вона істотно зміцнить вже сильні торговельні зв'язки між двома країнами і сприятиме встановленню нових бізнес-зв'язків.

Туреччина і зона вільної торгівлі:

У березні 2016 року Україна і Туреччина відновили переговори про зону вільної торгівлі, які були припинені в 2013 році.

У листопаді 2018 року президент Туреччини заявив, що робота з підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною повинна завершитися до кінця року. "Ми віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети – торговий баланс в $10 млрд", - сказав він.

У 2018 році товарообіг між країнами склав близько $4 млрд.

У 2020 році товарообіг між Туреччиною і Україною склав $5 млрд.

У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що товарообіг між Україною і Туреччиною повинен збільшитися до $10 млрд.

У квітні 2021 року Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися проаналізувати всі спірні моменти на шляху підписання Угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Автор: Віталій Саєнко