В Ужгороді різко подорожчали квартири в новобудовах: скільки просять за квадратний метр

Інтерес інвесторів підтримує попит на житло в західних регіонах.

В Ужгороді різко зросли ціни на житло на первинному ринку нерухомості. Середня вартість квадратного метра в новобудовах економ-класу дорівнює 32,8 тис. грн (730 дол.), що на 25% більше, ніж рік тому, йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

"Ціни на квартири в новобудовах Ужгорода зросли за останні пів року. Найбільше здорожчав комфорт-клас - на 18% у доларах. Інтерес інвесторів підтримує попит на житло в західних регіонах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі середня ціна квадратного метра в новобудовах комфорт-класу становить 46,4 тис. грн або 1 030 дол. Це на 12% більше, ніж рік тому.

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У сегменті бізнес-класу житло також подорожчало. Середня ціна квадратного метра досягла 54,3 тис. грн (1 200 дол.), що на 6% перевищує показник річної давності.

Крім того, в Ужгороді зберігається висока будівельна активність. Наразі у продажу перебувають 165 секцій житлових комплексів, ще 143 секції ЖК будуються. На стадії підготовчих робіт знаходяться 24 котловани, а з 2010 року в місті вже збудовано 296 секцій для новобудов.

Ціни на квартири в Україні - останні новини

В Києві зросла вартість житла на первинному ринку нерухомості. У столиці середня вартість квадратного метра в новобудовах економ-класу становила 43,2 тис. грн (970 дол.). Найвища вартість житла була тоді зафіксована у Печерському районі міста.

У Львові середня ціна квадратного метра в новобудовах комфорт-класу становила 57,5 тис. грн (1 280 дол.), що на 18% більше, ніж рік тому. Найдорожчим районом Львова залишився Галицький.

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