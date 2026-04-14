Квартири в Ужгороді дорожчають: скільки просять за житло в найбезпечнішому місті

На початку квітня вартість житла в Ужгороді продовжує зростати. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку в Ужгороді становить 70 тисячі доларів, що на 9% більше, ніж рік тому, йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня вартість двокімнатної квартири в найбезпечнішому місті України дорівнює 100 тисяч доларів, що на 12% більше, ніж рік тому. Трикімнатні квартири коштують 115 тисяч доларів (+9%).

При цьому середня ціна квадратного метра однокімнатної квартири дорівнює 1 650 доларів. Водночас середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири становить 1 470 доларів, а трикімнатної - 1 310 доларів.

Вартість житла в Україні - останні новини

Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Івано-Франківську в середньому становить 42 тисячі доларів. При цьому середня вартість квадратного метра однокімнатної квартири дорівнює 1000 доларів.

Середня вартість "однушки" в Одесі також зросла і становила до 49 тисяч доларів. Найбільше за однокімнатну квартиру доведеться заплатити у Приморському районі.

У Львові середня ціна однокімнатної квартири у місті становила 71 тисячу доларів. Найдорожчі однокімнатні квартири знаходяться в Сихівському районі.

