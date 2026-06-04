Ціни на новобудови в Києві зросли: де найдорожче житло в столиці

Найвища вартість житла традиційно зафіксована у Печерському районі Києва.

У Києві зросли ціни на житло на первинному ринку нерухомості. Середня вартість квадратного метра в новобудовах економ-класу наразі становить 43,2 тис. грн (970 дол.), що на 6% більше, ніж рік тому. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Найвідчутніше подорожчання зафіксовано у сегменті комфорт-класу. Тут середня ціна квадратного метра досягла 52,8 тис. грн (1 180 дол.), продемонструвавши зростання на 14% у річному вимірі.

У бізнес-класі середня вартість житла становить 78,5 тис. грн (1 760 дол.) за квадратний метр. За останній рік цей сегмент додав 7%.

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Найвищі ціни на житло традиційно зафіксовані у Печерському районі Києва. Середня вартість квадратного метра тут становить 122 тис. грн (2 730 дол.). На другому місці розташувався Шевченківський район із показником 75,5 тис. грн за кв. м (1 690 дол.), а трійку найдорожчих замикає Подільський район - 72,1 тис. грн за кв. м (1 620 дол.).

Водночас найдоступніше житло на первинному ринку столиці пропонують у Деснянському районі, де середня ціна квадратного метра становить 36,2 тис. грн (810 дол.). Далі йдуть Дарницький район із показником 47,8 тис. грн за кв. м (1 070 дол.) та Дніпровський район - 49,3 тис. грн за кв. м (1 110 дол.).

Ринок житла - останні новини

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", українцям у середньому потрібно працювати від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо щомісяця відкладати всю зарплату. Тоді повідомлялося, що найменш доступним лишається Київ, Львів та Ужгород.

Раніше повідомлялося, що кожен другий українець планує придбати нерухомість. Більшість орієнтується на бюджет до 60 тис. дол. У 2026 році зріс інтерес до приватних будинків.

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