У популярному туристичному регіоні Італії стався землетрус: що відомо

Пожежники продовжують обстежувати будівлі, зокрема в історичному центрі Пізи.

У північній частині італійського регіону Тоскана стався землетрус магнітудою 4,3, повідомляє Il Sole 24 Ore. Йдеться, що підземні поштовхи близько 10:15 за місцевим часом відчули жителі провінцій Лукка, Піза та Масса-Каррара.

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 7 кілометрів від Пізи, а осередок залягав на глибині 8 кілометрів.

Голова регіону Тоскана Еудженіо Джані повідомив, що після землетрусу розпочали перевірки.

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"Тривають перевірки за участю регіональної системи. Сильні поштовхи відчувалися по всій північній частині Тоскани", – написав він у соцмережах.

Як зазначає ЗМІ, після землетрусу до пожежно-рятувальної служби надійшли численні дзвінки від жителів. У центрі Пізи працівники державних установ залишили будівлі та вийшли на вулицю.

Департамент цивільного захисту Італії підтримує зв'язок із місцевими підрозділами для оцінки ситуації.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Водночас пожежники продовжують обстежувати будівлі, зокрема в історичному центрі Пізи, куди вже надійшло кілька заявок на перевірку можливих пошкоджень.

Нагадаємо, днями в Італії стався землетрус магнітудою 4,7, через що зникло електропостачання, зупинилися потяги та метро. Йшлося, що є незначні пошкодження деяких будівель у Неаполі та його околицях. Це одне з найсильніших землетрусів, які коли-небудь реєструвалися в цьому районі. Місцеві жителі дуже перелякалися - під час поштовхів люди кількох кварталів вибігли на вулиці. Повідомлялося, що Кампі-Флегрей, де стався землетрус, – густонаселена вулканічна кальдера, що охоплює значну частину західного Неаполя.

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