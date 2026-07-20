Збитки на мільйони: які ключові компанії постраждали внаслідок останніх атак Росії

Масштабних втрат зокрема зазнали всеукраїнська мережа АЗК, великий логістичний комплекс та склад з сотнями тисяч книжок.

За минулі вихідні внаслідок терористичних атак російських окупантів було знищено низку складів продукції українських компаній. Їхні збитки оцінюються в мільйони гривень

Так, в ніч на 19 липня було знищено склад видавництва "Книголав", а разом з ним – майже 250 тисяч книжок. В компанії попереджають, що через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Ніхто з персоналу при цьому не постраждав.



Компанія WOG також повідомила про знищення складу продукції та як наслідок – про значні матеріальні та фінансові втрати. Жоден працівник не загинув, зазначає гендиректор компанії Андрій Пивоварський.

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Водночас головне управління ДСНС України у Київській області повідомило, що внаслідок влучання балістичної ракети серйозних руйнувань зазнав один із найбільших логістичних комплексів України. Йдеться про головний розподільчий центр компанії Amtel площею 100 000 кв. м під Києвом, який забезпечував доставлення вантажів по всій Україні.

Критичних ушкоджень зазнав центральний склад зберігання продукції виробника інструментів та матеріалів для будівництва Hilti, розташований у Білогородці. Ніхто зі співробітників не постраждав, проте вся продукція – знищена, повідомляють в компанії.

В ніч на 19 липня російські окупанти зруйнували склад компанії GoodWine, що спеціалізується на продажі вина, повідомляють у компанії.

Також ворог влучив в офісно-логістичний центр одного з найбільших імпортерів необсмаженої кави в Україні Coffeeton. Всі працівники цілі, кава – теж ціла, повідомляють в компанії.

Російські удари по цивільним об’єктам в Україні – останні новини

На початку липня росіяни знищили склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна" в Києві.

До цього ракетний удар окупантів по Одещині призвів до масштабної пожежі. Внаслідок неї була знищена частина виробничо-складських приміщень компанії "Сніжна Панда", відомого в Україні виробника туалетного паперу.

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