Пасажири Ryanair застрягли на 15 годин: ваучерів на харчування не вистачило навіть на каву

Затримка сталася через "незначну технічну несправність" літака.

Пасажири Ryanair були змушені чекати 15 годин в аеропорту Кракова через технічну несправність, яка призвела до затримки рейсу до Ліверпуля. Пасажирам видали ваучери на харчування лише на суму 3,38 фунта стерлінгів (близько 204 гривні), повідомляє Daily Mail.

Рейс FR6359 мав вилетіти в понеділок о 08:55, однак фактично злетів лише о 00:40 у вівторок.

За повідомленнями, близько 150 пасажирів були змушені чекати біля виходу на посадку. Під час очікування кожному з них видали лише один ваучер на харчування.

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В авіакомпанії пояснили, що затримка виникла через "незначну технічну несправність літака", через що для виконання рейсу довелося залучити інше повітряне судно.

"Оскільки ваш рейс затримується, ви можете безкоштовно отримати закуску або напій, пред'явивши посадковий талон у касі закладів-партнерів… На кожен посадковий талон у вашому бронюванні видано один ваучер на 17 польських злотих (близько 3,38 фунта стерлінгів)", – йшлося у повідомленні перевізника.

Люди були обурені таким ставленням з боку компанії, адже цих коштів не вистачило навіть на каву, яка коштувала в аеропорту 21 польський злотий (близько 4,17 фунта стерлінгів або 252 грн.).

"Ми чекаємо біля виходу на посадку. Ми могли б вийти, але тоді довелося б знову проходити всю процедуру контролю, а навколо аеропорту все одно нічого немає, тож у цьому немає сенсу", – сказав Марцін Ткачик із Ланкастера.

За його словами, навколо не було жодного представника авіакомпанії, який міг би пояснити ситуацію пасажирам.

Скандал з Ryanair – останні новини

На борту літака Boeing 737 авіакомпанії Ryanair під час польоту на висоті близько 6100 метрів відірвалася частина двигуна, яка розбила ілюмінатор. Через раптову розгерметизацію салону 61-річного громадянина Сербії частково висмоктало назовні – за словами очевидців, його тіло опинилося за бортом до рівня плечей.

Пізніше постраждалий громадянин Сербії повідомив, що більш ніж через два тижні після інциденту авіакомпанія запропонувала йому лише безкоштовно перенести рейс.

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