На захист своїх клієнтів від кібератак Microsoft витратить $500 мільйонів

Компанія Riskiq з Сан-Франциско була заснована в 2009 році. Її клієнтами були Facebook, BMW, American Express і поштова служба США.

Компанія Microsoft купує компанію RiskIQ, що розробляє програми у сфері безпеки. Про це повідомляє Bloomberg. Читайте такожКапіталізація Microsoft вперше перевищила $2 трильйони Як пише видання, Microsoft намагається захистити своїх клієнтів в умовах посилення глобальних кібератак. Очікується, що про підписання Угоди буде оголошено найближчими днями. За інформацією видання, сума угоди становить 500 млн доларів. Microsoft і купівля компаній Компанія Riskiq з Сан-Франциско була заснована у 2009 році. Її клієнтами були Facebook, BMW, American Express і поштова служба США.

У червні Microsoft придбала іншу компанію з того ж сектора - ReFirm Labs, яка займається захистом "розумних" пристроїв.

Microsoft купує компанію з сектора кібербезпеки на тлі хакерських атак і поширення програм-вимагачів в першій половині цього року. Деякі атаки були здійснені за допомогою вразливостей в програмах Microsoft. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олена Коваленко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter