Очікується, що про підписання угоди буде оголошено найближчими днями / Ілюстрація REUTERS
Компанія Microsoft купує компанію RiskIQ, що розробляє програми у сфері безпеки.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Як пише видання, Microsoft намагається захистити своїх клієнтів в умовах посилення глобальних кібератак.
Очікується, що про підписання Угоди буде оголошено найближчими днями.
За інформацією видання, сума угоди становить 500 млн доларів.
Microsoft і купівля компаній
- Компанія Riskiq з Сан-Франциско була заснована у 2009 році. Її клієнтами були Facebook, BMW, American Express і поштова служба США.
- У червні Microsoft придбала іншу компанію з того ж сектора - ReFirm Labs, яка займається захистом "розумних" пристроїв.
- Microsoft купує компанію з сектора кібербезпеки на тлі хакерських атак і поширення програм-вимагачів в першій половині цього року. Деякі атаки були здійснені за допомогою вразливостей в програмах Microsoft.
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