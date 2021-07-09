Співробітники компанії Microsoft отримають грошову винагороду за роботу під час пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє CNBC.
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Як повідомляє видання, карантинний бонус складе 1500 дол.
На виплату винагороди з бюджету компанії буде виділено близько 200 млн. дол.
Планується, що виплати проводитимуться в період з липня по серпень.
Як зазначили в компанії, на отримання винагороди можуть розраховувати співробітники, які почали роботу в компанії до початку пандемії, тобто до 31 березня 2021 року.
На співробітників дочірніх компаній Microsoft - GitHub, LinkedIn і Zenimax, а також співробітників рівня віце-президентів компанії виплати поширюватися не будуть.
Як пише видання, Microsoft намагається зупинити хвилю масових звільнень, після повідомлення про те, що після закінчення пандемії співробітникам доведеться повернутися в офіси.
Microsoft та вакцинація
4 червня 2020 року американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс розповів про те, чи збирається він "чіпувати" людство через вакцини.
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