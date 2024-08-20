Українці отримуватимуть кешбек від покупки українських товарів: як це працюватиме

За отримані гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації, оплатити транспорт, мобільний зв’язок та інше.

Кабінет міністрів України підтримав запуск Національного кешбеку, за яким українці зможуть отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Приєднатися до програми, яка повноцінно запрацює у вересні можна буде через державний застосунок "Дія". Там можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги.

Зазначається, що за отримані гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно й оплатити медичні послуги.

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"Українські виробники та продавці зможуть подати через портал "Дія" заявку на участь у програмі та зареєструвати перелік товарів. Повноцінно послуга запрацює у вересні", - зазначив Федоров.

За його словами, програма буде реалізовано так само просто, як податися на "ковідну тисячу" чи виплату для ВПО. Без зайвих візитів у держустанови та банки.

Національний кешбек – що відомо

У лютому президент України Володимир Зеленський під час заходу "Зроблено в Україні" повідомив, що в Україні розробляється програма кешбеку, за якою при купівлі деяких українських товарів та послуг споживачі зможуть отримати повернення частини коштів.

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