Держстат відзначає істотне перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених.

Чисельність населення України в січні-вересні поточного року зменшилася на 199,1 тис.осіб і на 1 жовтня становила 41 млн 703 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики України.

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За даними Держстату, в січні-вересні 2020 року в Україні народилося 220 тис.657 дітей, в той час як роком раніше цей показник становив 233 тис. 222.

За дев'ять місяців поточного року було зафіксовано природний спад населення – 206 тис.030 осіб, тоді як у січні-вересні 2019 року природний спад склав 203 тис. 311 осіб.

Кількість тих, хто приїхав в Україну за звітний період перевищила кількість тих, що виїхали з країни на 6 тис. У січні-вересні 2019 року цей показник становив 10 тис.

Також Держстат відзначає істотне перевищення числа померлих над числом новонароджених: на 100 померлих припадає 52 новонароджених.

Дані з розрахунку чисельності населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Дані щодо природного та міграційного руху населення сформовані без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м.Севастополя.

Як скорочується чисельність населення України

У січні-серпні поточного року чисельність населення країни зменшилася на 178,4 тис.осіб і на 1 вересня становила 41 млн 724 тис. осіб.

За даними Держстату, населення України за 2019 рік скоротилося на 251 тис. осіб - до 41,9 млн.

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Автор: Катерина Жирій